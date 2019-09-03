Президент Молдавии будет просить у Путина скидок на российский газ

Действующий президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с главой Российской Федерацией Владимиром Путиным 7 сентября.

Об этом Игорь Додон сообщил сегодня, 3 сентября, представителям средств массовой информации Молдавии.

Глава постсоветской республики отметил, что в ходе встречи в Кремле им с Владимиром Путиным необходимо будет обсудить новые поставки российского газа.

Отметим, что Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в текущем году.

Напомним, что Игорь Додон планируется добиться от России скидок на газ. Также известно, что Кишинев обеспокоен возможным прекращением поставок российского газа через Украину.