В соцсетях обсуждают сонного Порошенко

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Партия регионов" Александр Онищенко опубликовал в соцсетях кадры, на которых Петр Порошенко "дремает" в парламенте. На видеозаписи видно, как экс-президент спит во время заседания Верховной рады, затем на время просыпается, поднимает голову и снова возвращается ко сну.

"Петя днями и ночами думает, как бы остановить агрессора, поэтому очень устает и мало спит", - прокомментировал видео Онищенко.

К флешмобу бывшего депутата подключились и другие пользователи соцсети. Они начали придумывать причины, по которым Петр Порошенко мог появиться в таком виде на пленарном заседании.