Бывший депутат Верховной рады от фракции "Партия регионов" Александр Онищенко опубликовал в соцсетях кадры, на которых Петр Порошенко "дремает" в парламенте. На видеозаписи видно, как экс-президент спит во время заседания Верховной рады, затем на время просыпается, поднимает голову и снова возвращается ко сну.
"Петя днями и ночами думает, как бы остановить агрессора, поэтому очень устает и мало спит", - прокомментировал видео Онищенко.
К флешмобу бывшего депутата подключились и другие пользователи соцсети. Они начали придумывать причины, по которым Петр Порошенко мог появиться в таком виде на пленарном заседании.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.