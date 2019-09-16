Лидеры Турции и Ирана встретились перед трехсторонним саммитом

Иранский лидер Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Анкаре перед стартом трехстороннего саммита. О встрече глав государств сообщил телеканал CNN Turk.

Согласно информации телеканала, Роухани около 11:30 по местному времени (совпадает с Москвой) прибыл во дворец Чанкая, который расположен в Анкаре. Эрдоган также планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, а во второй половине дня лидеры России, Ирана и Турции соберутся вместе для проведения трехстороннего саммита.

Саммит в Анкаре с участием Турции, Ирана и России будет посвящен вопросу урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что второй этап поставок российских систем С-400 в Турцию завешен. Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиарда долларов.

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