Европарламент согласился еще раз отсрочить Brexit

Европарламент согласился еще раз предоставить отсрочку Великобритании по брэксит, если она будет предоставлена по "весомой" причине. Например, для предотвращения "жесткого" выхода страны из ЕС без сделки. Об этом рассказал глава Европарламента Давид Сассоли.

Сассоли сообщил, что на следующей неделе парламентарии рассмотрят резолюцию, в которой будет упомянуто о возможности переноса брэксит. Примечательно, что резолюцию уже поддержали пять партий из семи существующих.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Недавно британский парламент принял закон, который призван не допустить брэксит без сделки. Если Великобритания и ЕС не согласуют новую сделку до 19 октября, то парламент Британии будет просить Евросоюз об отсрочке.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что произойдет в Великобритании при реализации худшего плана брэксит без сделки. Соответствующий документ с самыми худшими последствиями выхода страны из ЕС был подготовлен для правительства под названием "Yellowhammer".

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