Без лекарств и воды: Лондон раскрыл худший сценарий Brexit без сделки

Британское правительство опубликовало документ под названием "Операция Yellowhammer" — сценария Brexit, осуществленного без сделки с ЕС.

Об этом пишет The Sun. Документ от 2 августа предупреждает, что "бездействие" приведет к задержкам в импорте лекарств, повышению цен на электроэнергию, нехватке некоторых продуктов питания и приведет к серьезным задержкам товаров в портах. Скорость их отправки может упасть на 40-60 процентов. Могут возникнуть: паническая скупка товаров в магазинах, вспышки заболеваний и трудности пересечения границ для пассажиров, путешествующих в и из ЕС.

Протесты и нарушения общественного порядка, потребуют "значительного количества" полицейских сил. У животных из-за отсутствия лекарств могут вспыхнуть болезни, которые также могут повлиять на здоровье человека, говорится в документе. Часть страны также может пострадать от нехватки топлива. Около 100 000 домов — от проблем с водоснабжением в результате "локальных" сбоев. В британских водах существует угроза возникновения споров с европейскими рыбаками, и может возникнуть "рост общественных волнений и напряженности между общинами".

Госсекретарь Майкл Гоув, отвечающий за планирование "без сделки" в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона, заявил в среду, что документ представляет собой лишь наихудший сценарий и не предсказывает вероятное развитие событий.

В понедельник члены парламента Британии потребовали опубликовать все документы, касающиеся планов по Brexit. Кроме того, они запросили полную переписку, включая электронные письма и короткие сообщения от высших чиновников и консультантов. Гоув отклонил этот призыв как "неуместный и несоразмерный" под предлогом того, что правительство должно защищать конфиденциальность своих сотрудников.

Премьер-министр Борис Джонсон открыто угрожает вывести свою страну из ЕС без соглашения, если Брюссель не согласится с его требованиями об изменениях в соглашении о выходе. Между тем, парламент Британии принял закон, который заставляет его подать заявку на продление переходного периода, если не будет утверждена своевременная сделка с ЕС. Но Франция высказалсь категорически против всякого пересморта договора, который заключил кабинет Терезы Мэй.

В среду шотландский суд объявил отправку Джонсоном парламента на принудительные каникулы незаконным. Судьи пришли к выводу, что премьер хотел избежать парламентского контроля.

The Telegraph отметила по поводу "Операции Yellowhammer": "Документ уже устарел почти на шесть недель, то есть он не учитывает увеличение количества сделок, запланированных г-ном Джонсоном за это время".

Премьер-министр непреклонен в том, что Британия покинет Евросоюз на Хэллоуин — 31 октября.

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