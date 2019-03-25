Россия экономически выиграет от Brexit - эксперты

Немецкий фонд Bertelsmann Stiftung полагает, что Россия выиграет от выхода Британии из ЕС. Из чего складывается эта выгода, комментируют эксперты Леонид Крутаков и Владимир Омельченко.

Авторы Bertelsmann моделируют влияние Brexit на различные страны и группы стран (БРИКС) в зависимости от изменений в движении товаров, капиталов и рабочей силы, при этом учитывается язык общения, цены, прошлые колониальные связи.

Согласно модели, при выходе без соглашения Великобритания пострадает больше всего. Ее потери превысят €57 млрд в год, а эмиграция составит более 750 тысяч человек. Остальные страны потеряют €40 млрд, из которых на Германию придется больше остальных.

Напротив, страны вне ЕС (включая Россию, США и Китай) получат от этого экономическую выгоду. Для России она оценивается в €262 млн. Для США выход Британии из ЕС по "жесткому" сценарию может принести дополнительные 13 млрд евро, для Китая — 5,2 млрд, для Индии — 2,1 млрд.

В случае выхода с соглашением ("мягкий" Brexit) потери Великобритании оцениваются в более чем €32 млрд 400 тысяч человек эмигрируют. Страны вне ЕС, как и в предыдущих расчетах, также выигрывают, выгода России оценивается в €145 млн.

Как сказал "Правде.Ру" публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, Британия будет вынуждена перезаключать договора о внешней торговле, стоимость ее товаров и услуг резко возрастет, их реализация уменьшится, этим обусловлены ее потери. Однако, по мнению эксперта, "убытки понесут все за счет падения мирового потребления", при этом "неизбежен развал старого глобального проекта".

Глобальная империя не просто разрушается, а идет встречный курс — "поднятие другого проекта: России, Китая, Индии, где развивается реальный сектор", а не спекулятивная экономика, отметил Леонид Крутаков.

"Если все, что нужно для жизни будет производиться в Китае и выращиваться во Вьетнаме и в Индии на рисовых полях, то завтра эти ребята спросят: "А за что мы вас кормим? За то, что вы нам компьютеры даете?" — сказал он. По мнению эксперта, "если Россия докажет, что можно развиваться в условиях санкций, значит, надо идти этим путем".

БРИКС, по словам Леонида Крутакова, "развалился как проект после того, как американцы развалили Бразилию", но Россия, Индия, Китай — ключевые страны. "Если они договорятся и создадут новый полноценный формат в рамках которого они начнут развивать собственные экономикие и политические системы, то, конечно, это будет крахом для США, потому что они все свое производство вывезли в Азию". Эксперт подчеркнул, что ВВП США на 80% состоит из услуг и продаж.

"Британия отсоединяется от Европы, которую ждет долгий процесс разложения, либо быстрого взрыва. Британцы просто опередили ситуацию и хотят спасти себя" —, сделал вывод Леонид Крутаков.

Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Владимир Оленченко, сказал для "Правды.Ру", что для Великобритании после Brexit в отношениях с ЕС будут установлены торговые пошлины, повышены налоги на движение капитала и рабочей силы, что принесет ей убытки. Но выход Великобритании из ЕС переориентирует ее на торговлю с другими странами, в том числе и с Россией.

По мнению эксперта, Великобритания была основным сторонником ввода санкций. Британцы настаивали на том, чтобы продолжать санкционный режим и, больше того, его ужесточить. "Может быть, авторы исследования предполагают, что когда Великобритания выйдет, то в Евросоюзе не останется сторонников санкций против России", — отметил Владимир Оленченко.

Отметим, что 20 марта прошла встреча Владимира Путина с представителями европейского бизнеса. На мероприятии присутствовали в том числе главы CEO Glencore Айван Глазенберг, BP Роберт Дадли, председатель совета директоров Vitol Иэн Тэйлор.

"Важно поддерживать диалог между государствами, а торговля и совместные проекты помогают процветанию обеих стран и улучшают коммуникацию, когда не срабатывают другие каналы. Для того чтобы возобновить доверие, необходимо устанавливать точки соприкосновения, и тут мы очень ценим ту поддержку и доверие, которые нам оказывает Россия", — отметил главный исполнительный директор компании BP Роберт Дадли.

По словам российского президента, в России сейчас действует более 600 предприятий с британским участием в машиностроении, фармацевтике, других инновационных отраслях.

Великобритания должна была определиться со схемой выхода из ЕС к 29 марта, однако парламент страны последовательно отверг все предложенные варианты. Лидеры ЕС в четверг согласились дать Британии отсрочку либо до 22 мая, либо только до 12 апреля — в зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение о выходе из ЕС.

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