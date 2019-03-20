Глава Еврокомиссии посоветовал Британии выйти из ЕС до 23 мая

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посоветовал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй завершить выход страны из Европейского союза до выборов в Европарламент.
Напомним, что выборы в Европарламент в этом году стартуют уже совсем скоро — 23 мая.
Так, отмечают источники в Европарламенте, Жан-Клод Юнкер настоятельно порекомендовал Терезе Мэй отказаться от идеи вновь перенести выход Великобритании из Евросоюза.
В противном случае, объясняет глава Еврокомиссии, обе стороны столкнутся с институциональными трудностями и правовой неопределенностью.
Примечательно, что отложить дату выхода страны из Евросоюза британское правительство может лишь в том случае, если главы всех прочих членов европейского политического объединения проголосуют за подобный сценарий.
Напомним, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй ранее обратилась к руководству Евросоюза с просьбой дать стране отсрочку на так называемый Brexit. Изначально же, отметим, речь шла о том, что Великобритания должна выйти из Евросоюза уже в этом месяце — 29 марта.
Отметим, что выход Великобритании из Европейского союза был инициирован еще в 2016 году, когда большинство подданных короны проголосовали "за" Brexit. Наибольшее удовлетворение этой идеей в Британии на сегодняшний день наблюдается у националистов, консерваторов и евроскептиков.
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