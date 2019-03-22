ЕС выставил Британии условие для отсрочки по Brexit до 22 мая

Лидеры стран Евросоюза, саммит которых завершился в ночь на 22 марта в Брюсселе, договорились предоставить Великобритании возможность отсрочить Brexit до 22 марта. При этом, они рассчитывают на одобрение британским парламентом сделки по выходу из ЕС уже на следующей неделе. Если этого не произойдет, Brexit должен завершиться к 12 апреля.

Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая на пресс-конференции по итогам саммита, заявила, что "будет трудиться", добиваясь от парламентариев одобрения сделки.

"Я знаю, что члены парламента со всех сторон в дебатах имеют пассионарные взгляды, и я уважаю эти разные точки зрения. Прошлой ночью я сказала о своих тревогах. Я знаю, что члены парламента тоже встревожены. Им предстоит сложная работа. Я надеюсь, что мы сможем договориться. Сейчас мы находимся на этапе решения", — сказала Тереза Мэй.

Неопределенный статус Великобритании, которая с одной стороны провозгласила свой выход из ЕС, а с другой — не торопится с фактическим разрывом, создает проблему с выборами в Европарламент, назначенными на 23 мая. Все еще оставаясь членом ЕС, страна должна уже готовиться к этим выборам, но ее правительство не видит в этом смысла.

"Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС", — считает Тереза Мэй.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о готовности к любым вариантам развития событий, в том числе, к тому, что Британия выйдет из союза без подписания соглашения с ним, однако, он надеется, на сговорчивость лондонских парламентариев. Такой же позиции придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, руководители стран ЕС хотят поддержать Терезу Мэй и надеются, что Brexit будет "упорядоченным", но готовы и к жесткому сценарию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о результатах соцопроса, согласно которым за отсрочку Brexit выступают 53% британцев.

Источник фото: "Правда.Ру"

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