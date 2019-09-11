Захарова: Болтон должен извиниться перед Россией после увольнения

Бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон должен извиниться перед Россией, поскольку именно он пытался обвинить РФ и другие страны в распространении дезинформации о разногласиях в окружении Трампа.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она процитировала Болтона, который заявил, что "Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США".

Спустя несколько месяцев после этого Трамп отправил Болтона в отставку, подчеркнула Захарова. Американский президент оказался категорически не согласен с предложениями своего помощника, как и многие другие в Белом доме.

"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание The Wall Street Journal, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров? Агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов? Или сам Джон Болтон, который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США? Ответ очевиден: все", - заключила представитель МИД России.

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