США обвинили Россию в новом убийстве в Европе

Источник в американском правительстве сообщил изданию The Wall Street Journal, что власти США подозревают Россию в убийстве гражданина Грузии в Европе. Примечательно, что источник не знает, кто именно в России мог санкционировать такую операцию.

Напомним, громкое убийство гражданина Грузии в Германии произошло 23 августа. Предположительно, гражданин РФ дважды выстрелил в Зелимхана Хангошвили. От полученных ранений жертва скончалась на месте. Подозреваемого задержали, однако до сих пор его российское гражданство не было подтверждено. Российское посольство в Берлине утверждало, что задержанному была оказана "консульская помощь".

Власти Берлина не делали никаких официальных заявлений по поводу инцидента. Немецкие политики не комментируют возможную причастность гражданина России к убийству Зелимхана Хангошвили.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Европа и США обвиняют Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Следствие установило, что на дверную ручку дома Скрипалей в Солсбери было нанесено отравляющее вещество, якобы разработанное еще в СССР под названием "Новичок". Жертвами отравления стали как семья Скрипалей, так и полицейский. Еще одна гражданка Великобритании скончалась.

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