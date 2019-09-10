Лукашенко: через два года Минск на время станет столицей США

Через два года столица Белоруссии Минск на несколько дней станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Об этом на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США заявил действующий президент постсоветской республики Александр Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

Президент Белоруссии предложил провести подобный матч в 2021 году в Минске еще раз, но "на более высоком уровне". Лукашенко пообещал, что Минск на несколько дней станет столицей США.

Отдельно глава государства отметил, что Белоруссия не намерена "присоединять" к себе Соединенные Штаты Америки, а лишь обещает достойно провести матч легкоатлетический матч Европа — США.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что действующий президент США Дональд Трамп в следующем году победит на выборах главы государства и посетит матч Европа — США в Минске в 2021 году.