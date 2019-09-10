Через два года столица Белоруссии Минск на несколько дней станет столицей Соединенных Штатов Америки.
Об этом на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США заявил действующий президент постсоветской республики Александр Лукашенко, сообщает "Интерфакс".
Президент Белоруссии предложил провести подобный матч в 2021 году в Минске еще раз, но "на более высоком уровне". Лукашенко пообещал, что Минск на несколько дней станет столицей США.
Отдельно глава государства отметил, что Белоруссия не намерена "присоединять" к себе Соединенные Штаты Америки, а лишь обещает достойно провести матч легкоатлетический матч Европа — США.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что действующий президент США Дональд Трамп в следующем году победит на выборах главы государства и посетит матч Европа — США в Минске в 2021 году.
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