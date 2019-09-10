Трамп: в увеличении военных расходов США виноваты Россия и Китай

Соединенные Штаты Америки увеличили военные расходы из-за Российской Федерации и Китайской народной республики.

Об этом в ходе своего выступления в Северной Каролине заявил действующий президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Глава государства напомнил, что США "достигли рекордного финансирования" армии. В минувшем году, например, Вашингтон потратил на оборону 700 миллиардов долларов, указал Трамп.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки заявил, что у страны якобы "не было выбора". Китай, Россия и радикальная ислам вынудили США увеличить военные расходы, подчеркнул Дональд Трамп.