Соединенные Штаты Америки увеличили военные расходы из-за Российской Федерации и Китайской народной республики.
Об этом в ходе своего выступления в Северной Каролине заявил действующий президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Глава государства напомнил, что США "достигли рекордного финансирования" армии. В минувшем году, например, Вашингтон потратил на оборону 700 миллиардов долларов, указал Трамп.
Действующий президент Соединенных Штатов Америки заявил, что у страны якобы "не было выбора". Китай, Россия и радикальная ислам вынудили США увеличить военные расходы, подчеркнул Дональд Трамп.
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