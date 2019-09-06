Европейское статистическое агентство провело исследование с целью выяснить, в каких странах Европейского союза самый дешевый и самый дорогой алкоголь.
Выяснилось, что самые дорогие спиртные напитки в Европе в Финляндии, Ирландии и Швеции.
Замыкают первую пятерку рейтинга стран ЕС по дороговизне алкоголя Греция и Великобритания.
Цены на спиртные напитки во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и, например, Венгрии можно считать средними, считают специалисты.
Самые низкие цены на алкоголь эксперты зафиксировали в Румынии и Болгарии.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.