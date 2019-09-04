Украина подтвердила готовность начать переговоры с Россией по газу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель провел телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. В ходе переговоров украинский чиновник подтвердил, что Украина готова начать новый раунд переговоров по газу с Россией.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагала России и Украине провести трехстороннюю встречу, чтобы обсудить вопросы, связанные с транзитом российского газа в Европу через Украину после 2019 года. Трехсторонние переговоры планируют провести с 16 по 22 сентября.