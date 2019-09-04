Президент Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Винченцо Трани сообщил, что Италия планирует увеличить объем финансирования в Россию до 10 миллиардов евро. Об этом Трани рассказал в рамках V Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.
По словам представителя Италии, итальянские инвестиции в Россию в 2018 году составили 5 миллиардов евро. Этот объем планируют увеличить в два раза. Однако Трани пока не знает, можно ли будет это реализовать в 2020 году.
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