Пентагон одобрил финансирование стены на границе с Мексикой

Глава Пентагона Марк Эспер принял решение урезать финансирование 127 программ ради выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве.

Минобороны одобрило выделение 3,6 миллиардов долларов на строительство заграждений. Этой суммы хватит, чтобы возвести 175 миль стены. Ранее Пентагон уже выделял на строительство стены 2,5 миллиарда долларов. Это решение пытались безуспешно пытались оспорить в суде.