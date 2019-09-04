Французский эксперт назвал парадоксом мнение Запада по санкциям и Крыму

Директор парижского Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас призвал страны Запада пересмотреть свою политику в отношении России.

В интервью немецкому IPG Journal он назвал парадоксом то, что отношения с Москвой сейчас гораздо хуже, чем во времена СССР. По мнению Бонифаса, санкции против России не способствуют достижению прогресса.

Он считает нелогичным то, что нашу страну наказывают введением ограничений за присоединение Крыма, но при этом в отношении США и Великобритании не применяют санкции за войну в Ираке в 2003 году, которая была "нелегальной и повлекла более катастрофические последствия".

Эксперт заявил, что возвращение Крыма в состав Украины не может быть условием Запада для налаживания отношений с Россией, к тому же этого не хочет население полуострова.

Кроме того, западным странам не выгодно сближение РФ с Китаем, заключил Паскаль Бонифас.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором абсолютное большинство жителей проголосовало за это решение. Москва неоднократно заявляла, что он был проведен в соблюдением всех международных норм.

Украина и страны Запада итоги референдума не признают, это стало причиной введения санкций против РФ.

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