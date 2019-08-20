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Лишь каждый четвертый житель ФРГ поддерживает санкции против РФ

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Менее четверти жителей ФРГ поддерживают санкции, введенные против России. К такому выводу после проведенного соцопроса пришли сотрудники института YouGov.

Только 23% немцев выступают за сохранение санкций в таком объеме, в котором они существуют в данный момент. Более половины выступают за отмену санкций Евросоюза. Из них 21% считает, что ограничительные меры нужно отменить незамедлительно, 32% выступают за поэтапную отмену.

Больше всего Россию поддерживают в этом вопросе жители востока ФРГ. В частности, в федеральной земле Саксония-Анхальт за санкции всего 8% населения, в Бранденбурге - 11%.

Исследование также продемонстрировало, что лишь 40% немцев ощущают угрозу со стороны России, 50% придерживаются противоположного мнения.

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что санкции в отношении России следует отменить, так как США используют их исключительно в своих целях. В частности, Вашингтон пытается помешать строительству "Северного потока - 2".

Политик добавил, что из-за ограничительных мер страдают отношения ФРГ с Россией, которые ранее "были положительными".

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Темы фрг и рф соцопрос снятие санкций
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