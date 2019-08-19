Французский коммунист призвал ЕС отменить санкции в отношении РФ

Европейскому союзу стоит задуматься об отмене санкций в отношении Российской Федерации.

Об этом в эфире французского телеканала BFM TV заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии и депутат Национального собрания нижней палаты парламента Франции Фабьен Руссель.

За последние годы ситуация как в Донбассе, так в Крыму улучшилась, отметил он. Поэтому, подчеркнул Руссель, необходимо "двигаться к окончанию санкций и к диалогу".

Политик признал, что экономике Европы санкции в отношении РФ не пошли на пользу.