Европейскому союзу стоит задуматься об отмене санкций в отношении Российской Федерации.
Об этом в эфире французского телеканала BFM TV заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии и депутат Национального собрания нижней палаты парламента Франции Фабьен Руссель.
За последние годы ситуация как в Донбассе, так в Крыму улучшилась, отметил он. Поэтому, подчеркнул Руссель, необходимо "двигаться к окончанию санкций и к диалогу".
Политик признал, что экономике Европы санкции в отношении РФ не пошли на пользу.
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