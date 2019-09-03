Более миллиарда долларов каждый год теряет Украина из-за объявленной блокады Крыма, заявил экс-глава минэкономики страны Виктор Суслов.
Он назвал решение о блокаде ошибочным. По мнению Суслова, Украина лишила себя существенной части товаров и вынуждена была поднимать объемы торговли с РФ. В частности, это касается российского угля.
300 миллионов от экспорта электроэнергии и вдвое больше от экспорта продуктов в год ранее приходили из Херсонской и Николаевской областей. Теперь же, добавил экс-министр, поставщиками стали российские Ставрополье и Кубань.
Ранее вице-спикер Крыма Ефим Фикс объявил, что попытки Украины устроить Крымскому полуострову морскую блокаду не имеют ничего общего с реальностью.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство местных жителей проголосовали за это решение.
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