Вице-спикер Крыма: у Украины нет средств и сил для блокады полуострова

Попытки Украины устроить Крымскому полуострову морскую блокаду не имеют ничего общего с реальностью.

Так считает первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Попытки эти, убежден он, заранее обречены на провал.

По мнению Ефима Фикса, разговоры о морской блокаде вокруг Крыма -это "пустые разговоры из разряда сумасшествия". В Киеве "удивительные люди" создают различные информационный поводы лишь затем, чтобы о них говорили, подчеркивает вице-спикер крымского парламента.

Для осуществления задуманных планов по блокаде Крымского полуострова у Украины нет ни сил, ни средств, пояснил Ефим Фикс в беседе с корреспондентом агентства новостей РИА.

Напомним, что Крымский полуостров отошел в состав Российской Федерации в 2014 году. Тогда подавляющее большинство его жителей проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина, Соединенные Штаты Америки и ряд стран Европы же не признают результаты того референдума.

Госсекретарь США Майк Помпео, например, заявил недавно, что Крым "должен вернуться" в состав Украины, ведь принадлежность его к России якобы "неприемлема".

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