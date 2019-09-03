В Одесской области в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы попали сразу тридцать человек.
Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все они, отметили в ведомстве постсоветской республики, употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.
Сообщается, что на данный момент в больнице находятся 18 человек.
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