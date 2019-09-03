На Украине 30 человек попали в больницу из-за купленной в селе шаурмы

В Одесской области в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы попали сразу тридцать человек.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Все они, отметили в ведомстве постсоветской республики, употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.

Сообщается, что на данный момент в больнице находятся 18 человек.