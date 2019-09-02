Россия «за» продление СНВ-3 и ждет ответа Америки

Российская Федерация намерена продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Сергей Лавров.

Ответ ожидается от официального Вашингтона. Лавров напомнил, что российский лидер Владимир Путин говорил об этом с Дональдом Трампом, когда президенты встречались этим летом на саммите "большой двадцатки".

"Пока реакции мы не получили", — цитирует министра РИА "Новости". По его мнению, возникают "вопросы" к исполнению СНВ-3 уже сейчас.

Заключенный в 2010 году договор является единственным действующим между США и Россией из касающихся ограничений вооружения. В феврале 2021 года он официально истекает. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон упоминал, что продление маловероятно из-за недостатков СНВ-3. В Кремле готовы это обсуждать.

Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен призвал продлить СНВ-3 до 2026 года, так как новейшим ракетам России Пентагон противостоять не в силах.