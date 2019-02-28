Глава Стратегического командования: США неспособны противостоять ракетам России

Соединенные Штаты неспособны противостоять новейшим российским ракетам, об этом заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, сообщают "Известия".

Генерал подчеркнул, что на данный момент США не располагают достаточными средствами противодействия разработанным в России крылатым гиперзвуковым ракетам и подводному аппарату "Посейдон". По его словам, американские системы противоракетной обороны способны обнаружить российские ракеты, однако затем ракеты "исчезают и незаметны до момента нанесения удара".

Новые российские системы вооружения также не попадают под действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году. Поэтому США должны приложить все усилия для продления договора до 2026 года и распространения его условий на новейшие российские системы вооружения, отметил Хайтен.

"Я скажу, что сегодня мы способны защитить страну, но я беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост", - сказал генерал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новейший подводный беспилотник "Посейдон" станет почти неуязвимым, благодаря своей высокой скорости. Помимо этого, подводный аппарат будет постоянно менять курс и маневрировать на пути к цели. У потенциального противника еще не существует оружия, которое смогло бы его остановить, отметили российские военные.

На фото: глава Стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен

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