Шведские власти хотят увеличить оборонный бюджет страны, поскольку опасаются "российской агрессии". Правительство уже разработало механизм, который принесет дополнительные средств в военный бюджет - новый налог для банковских структур.
Министр финансов Швеции Магдалена Андерсон уже подсчитала, что новый налог будет приносить в казну около 508 миллионов долларов ежегодно. На такое решение правительства остро отреагировала ассоциация банков Швеции. В организации утверждают, что банки и так платят высокие сборы, чтобы государство могло противостоять финансовым кризисам.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Франция в 2013 году ввела 75-процентный налог на прибыль для богатых. Это инициатива президента республики Франсуа Олланда. По его словам, уплата этого налога даст богатым французам возможность проявить свою гражданскую позицию и помочь стране в трудную минуту. Напомним, республика в настоящий момент обременена огромным госдолгом, превышающим 1,8 триллионов евро. Богатые французы заботы Олланда не оценили и спешно пакуют чемоданы, переезжая из страны. Такая постановка вопроса партию власти, по-видимому, расстроила. И удивила.
Читайте также:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Медики уверяют, что большинство современных людей испытывают постоянную нехватку этого ценного элемента. В таких случаях организм начинает сигнализировать, сообщая о своей нужде.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей