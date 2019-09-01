Швеция может ввести новый налог для "защиты от России"

Шведские власти хотят увеличить оборонный бюджет страны, поскольку опасаются "российской агрессии". Правительство уже разработало механизм, который принесет дополнительные средств в военный бюджет - новый налог для банковских структур.

Министр финансов Швеции Магдалена Андерсон уже подсчитала, что новый налог будет приносить в казну около 508 миллионов долларов ежегодно. На такое решение правительства остро отреагировала ассоциация банков Швеции. В организации утверждают, что банки и так платят высокие сборы, чтобы государство могло противостоять финансовым кризисам.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Франция в 2013 году ввела 75-процентный налог на прибыль для богатых. Это инициатива президента республики Франсуа Олланда. По его словам, уплата этого налога даст богатым французам возможность проявить свою гражданскую позицию и помочь стране в трудную минуту. Напомним, республика в настоящий момент обременена огромным госдолгом, превышающим 1,8 триллионов евро. Богатые французы заботы Олланда не оценили и спешно пакуют чемоданы, переезжая из страны. Такая постановка вопроса партию власти, по-видимому, расстроила. И удивила.

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