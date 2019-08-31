Лукашенко потребовал найти рынки сбыта сахара помимо России

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара.

Концентрироваться лишь на российском рынке недопустимо, подчеркнул глава постсоветской республики.

Слова главы государства передает пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области Александр Лукашенко поинтересовался, каким будет урожай сахарной свеклы в Белоруссии и какова ситуация на рынках сбыта сахара. Ему доложили, что на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В России, например, накопились значительные излишки, поэтому она предлагает цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Белоруссии.

"Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире", — заявил в ответ Александр Лукашенко.

Действующий президент Белоруссии потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара.