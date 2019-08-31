Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил переработчикам искать новые рынки сбыта для производимого в стране сахара.
Концентрироваться лишь на российском рынке недопустимо, подчеркнул глава постсоветской республики.
Слова главы государства передает пресс-служба президента Белоруссии.
В ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области Александр Лукашенко поинтересовался, каким будет урожай сахарной свеклы в Белоруссии и какова ситуация на рынках сбыта сахара. Ему доложили, что на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В России, например, накопились значительные излишки, поэтому она предлагает цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Белоруссии.
"Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире", — заявил в ответ Александр Лукашенко.
Действующий президент Белоруссии потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.