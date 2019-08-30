Польша определила пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск. Соответствующие детали глава польского министерства обороны Мариуш Блащак обсудил со своим американским коллегой Марком Эспером в телефонном разговоре.
В июне Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области безопасности. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона планирует увеличить военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Число американских солдат должно увеличиться, как минимум, на тысячу человек.
В декларации также подтверждается размещение на территории Польши около 4,5 тыс. американских солдат. Это доведет американское присутствие в стране до уровня дивизии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польские власти отнеслись с пониманием к отмене визита в страну президента США Дональда Трампа. По словам Мариуша Блащака, "речь идет о реальной угрозе", поскольку на Флориду надвигается ураган. Именно этим Трамп объяснил свое отсутствие на мероприятиях, связанных с годовщиной начала Второй мировой войны. Вместо него прибудет вице-президент Майкл Пенс.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.