Польша определила места размещения новых подразделений армии США

Польша определила пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск. Соответствующие детали глава польского министерства обороны Мариуш Блащак обсудил со своим американским коллегой Марком Эспером в телефонном разговоре.

В июне Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области безопасности. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона планирует увеличить военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Число американских солдат должно увеличиться, как минимум, на тысячу человек.

В декларации также подтверждается размещение на территории Польши около 4,5 тыс. американских солдат. Это доведет американское присутствие в стране до уровня дивизии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польские власти отнеслись с пониманием к отмене визита в страну президента США Дональда Трампа. По словам Мариуша Блащака, "речь идет о реальной угрозе", поскольку на Флориду надвигается ураган. Именно этим Трамп объяснил свое отсутствие на мероприятиях, связанных с годовщиной начала Второй мировой войны. Вместо него прибудет вице-президент Майкл Пенс.

Читайте также: Лукашенко призвал Польшу к ответу в связи с размещением на ее территории баз НАТО.