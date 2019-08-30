В Польше с пониманием отнеслись к тому, что Трамп не приедет

Польские власти отнеслись с пониманием к отмене визита в страну президента США Дональда Трампа, отметил глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, "речь идет о реальной угрозе", так как на Флориду надвигается ураган. Именно этим Трамп объяснил свое будущее отсутствие на мероприятиях 1-2 сентября, связанных с годовщиной начала Второй мировой войны. Вместо него прибудет вице-президент США Майкл Пенс, который и проведет переговоры.

Мариуш Блащак также напомнил, что в ходе визита Трампа страны намеревались окончательно договориться о том, где в Польше будут размещены военнослужащие США. Министр отметил, что детали документа польской стороной доработаны. Кроме того, должны были быть освещены детали в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия.