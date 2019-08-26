Новый мэр Риги пообещал спасти памятник Освободителям

Новый мэр Риги Олег Буров пообещал сохранить Памятник Воинам-Освободителям, расположенный в столице Латвии.

О своих планах по спасению мемориала новоиспеченный глава Риги рассказал агентству новостей ТАСС.

Напомним, что Памятник Воинам-Освободителям Риги хотят снести латышские националисты.

Олег Буров заявил, что мемориал "был, есть и будет". В каждой без исключения стране есть радикалы, посетовал мэр Риги, и Латвия — не исключение. Но гражданам Российской Федерации не стоит реагировать на заявления некоторых представителей латышский политических партий.

Отметим, что Олег Буров также пообещал не вводить запреты на празднование Дня Победы у Памятника Воинам-Освободителям в столице постсоветской республики.

Напомним, что петиция о сносе мемориала находится на рассмотрении в Сейме Латвии. Петицию в поддержку монумента парламент республики рассматривать отказался. Ее, кстати, подписали вдвое больше людей, чем петицию о сносе.

Олег Буров, отметим, вступил в должность мэра Риги 19 августа текущего года.

В Латвии считают, что Памятник Воинам-Освободителям в Риге на самом деле не мемориал, а "атрибут российской идеологии".

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