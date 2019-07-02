Депутат Латвии: Памятник освободителям – атрибут российской идеологии

Памятник Освободителям Риги является не мемориалом, а атрибутом российской идеологии.



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Об этом в интервью латышскому изданию Latvijas Avīze заявил член Сейма Латвии от Национального блока Эдвин Шноре.

Мемориал, считает депутат постсоветской республики, установлен не в честь павших солдат, а для того, чтобы "прославлять Советскую Армию". После того, отметил Шноре, как к власти в Российской Федерации пришел Владимир Путин, значение этого памятника для России значительно возросло.

Снос Памятника Освободителям Риги создаст серьезный раскол в латышском обществе, признает член Сейма Латвии от Нацблока. Однако, когда в далеком 2007 году соседняя Эстония, указывает Эдвин Шноре, перенесла памятник Воину-освободителю, ситуация тоже была "щекотливой".

Но прошедшие годы, уверен Шноре, продемонстрировали, что Таллин тогда поступал правильно.

Напомним, что Сейм Латвии передал в ответственные комиссии петицию о сносе мемориала, которую подписали более 10 тысяч человек.

Петицию же в защиту памятника — подпись под которой также оставили свыше 10 тысяч человек — депутаты отклонили.