В Польше за 20 лет демонтировали порядка 500 советских памятников

За последние годы в Польше демонтировали более 420 советских монументов.

Об этом сообщил посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев.

Если в 1997 году монументов времен СССР в стране было 561, то в минувшем — лишь 134, рассказал дипломат.

В 2017 году Варшава, напоминает Сергей Андреев, приняла поправки в закон о декоммунизации. Законопроект предусматривал "устранение из публичного пространства" монументов, "пропагандирующих коммунизм", поясняет посол РФ в Польше.

Примечательно, что "устранение" коснулось и памятников воинам-освободителям СССР, ведь согласно текущей польской исторической повестке, Советский Союз Польшу не освобождал, а оккупировал.

Российская сторона, ссылаясь на соглашение 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, выступает против сноса советских памятников, отмечает Сергей Андреев. Польша все обвинения в свой адрес отрицает. Варшава заявляет, что заключенное в прошлом веке странами соглашение касается якобы только кладбищ и мест захоронений.

Напомним, что при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944–1945 годах на территории страны погибли порядка 600 советских солдат и офицеров. Порядка миллиона военнопленных из СССР погибли в нацистских лагерях и похоронены в Польше.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил желающей разместить у себя базы НАТО Польше ответными действиями.

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