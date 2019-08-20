За последние годы в Польше демонтировали более 420 советских монументов.
Об этом сообщил посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев.
Если в 1997 году монументов времен СССР в стране было 561, то в минувшем — лишь 134, рассказал дипломат.
В 2017 году Варшава, напоминает Сергей Андреев, приняла поправки в закон о декоммунизации. Законопроект предусматривал "устранение из публичного пространства" монументов, "пропагандирующих коммунизм", поясняет посол РФ в Польше.
Примечательно, что "устранение" коснулось и памятников воинам-освободителям СССР, ведь согласно текущей польской исторической повестке, Советский Союз Польшу не освобождал, а оккупировал.
Российская сторона, ссылаясь на соглашение 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, выступает против сноса советских памятников, отмечает Сергей Андреев. Польша все обвинения в свой адрес отрицает. Варшава заявляет, что заключенное в прошлом веке странами соглашение касается якобы только кладбищ и мест захоронений.
Напомним, что при освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1944–1945 годах на территории страны погибли порядка 600 советских солдат и офицеров. Порядка миллиона военнопленных из СССР погибли в нацистских лагерях и похоронены в Польше.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил желающей разместить у себя базы НАТО Польше ответными действиями.
Читайте также:
Неугомонная Польша требует от сытой Германии денег за ущерб во Второй мировой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.