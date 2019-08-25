Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные запуски, которые КНДР провела со своей территории, перед встречей с японским премьером Синдзо Абэ на полях саммита G7 во Франции.
"Я не в восторге от них. Но опять же, он [Ким Чен Ын] не нарушает договоренности", - сказал американский лидер и подчеркнул, что не любит ракеты малой дальности.
Он также добавил, что многие страны проводят подобные испытания. "Мы в мире ракет, ребята, нравится вам это или нет", - заявил журналистам президент США.
По словам Трампа, он никогда не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос о том, нарушают ли ракетные пуски резолюции Совета Безопасности ООН. "Я обсуждал баллистические ракеты большой дальности, и он их испытания не проводит. Он не проводил и ядерные испытания", - пояснил президент.
Американский лидер рассказал про и хорошие отношения с лидером КНДР. "Я получил очень хорошее письмо от него на прошлой неделе. Он был расстроен тем, что Южная Корея проводила военные учения. Я не думаю, что их проведение было обязательным", - рассказал Трамп.
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