Россиян Одинцова и Баранова помилуют на Украине

Осуществить формальное помилование для россиян Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных на Украине, намерены власти республики.

Так передал "Интерфаксу" их адвокат Валентин Рыбин. Ранее он же сообщил, что россиян обменяют на задержанных в РФ украинских граждан.

Одинцов и Баранов — бывшие военнослужащие Украины. Утверждается, что они нарушили присягу и в ходе событий весны 2014 года перешли на военную службу Российской Федерации. Их обвинили в дезертирстве и государственной измене. Они приговорены к 13 и 14 годам лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия намерена передать украинской стороне в ответ моряков, задержанных в Керченском проливе. Вопрос передачи Владимир Путин обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном, не назвав при этом конкретных фамилий.