СМИ: Задержанных украинских моряков обменяют до конца августа

Обмен удерживаемыми Россией и Украиной лицами, включая задержанных в Керченском проливе моряков, может состояться до конца августа, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, в числе возвращенных могут быть, в частности, осужденные лица. Экипаж украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» оказался под арестом после того, как корабли 25 ноября 2018 года были блокированы российскими пограничниками. Тогда российские власти оценили эпизод как провокацию.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил возвращение задержанных на родину одним из главных приоритетов. Сообщается, что по данному вопросу достигнута договоренность, и в настоящее время формируются списки лиц, участвующих в обмене.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Украина осложняет процесс освобождения своих моряков, не способствуя тому, чтобы это было сделано в виде жеста доброй воли.

Фото: politeka.net