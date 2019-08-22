Россиян, удерживаемых на Украине, обменяют на арестованных в РФ украинцев. В частности, в обмене участвуют граждане нашей страны Максим Одинцов и Александр Баранов.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил адвокат последних Валентин Рыбин. Сроки обмена и полный состав указанных лиц он указать не смог, но уверяет, что очень скоро это станет известно. Ранее "Коммерсантъ" сообщал со ссылкой на источник, что готовится обмен на задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Также ряд СМИ указывал имя третьего россиянина — это якобы Евгений Мефедов.
Одинцов и Баранов были осуждены украинским судом за госизмену. В составе армии Украины они проходили службу в Крыму и в 2014 году перешли на сторону России.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Украина осложняет процесс освобождения своих моряков, не способствуя тому, чтобы это было сделано в виде жеста доброй воли.
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