Главе партии "Слуга народа" не хватило депутатской зарплаты

Глава партии "Слуга народа", которая получила большинство в Верховной Раде по итогам парламентских выборов, Дмитрий Разумков заявил, что депутаты получают маленькую зарплату. По его мнению, оплату труда парламентариев можно назвать "минимальной".

"Украинские депутаты заслужили иметь достойную оплату труда. Это прежде всего стимул. Как и хороший социальный пакет. Эти факторы отображают реальный престиж профессии и позволяют человеку держаться за свою работу, а также достойно ее выполнять", - пояснил Разумков.

Когда журналисты спросили главу партии какую заработную плату он считает "достойной", то он не дал четкого ответа, а лишь предложил вынести этот вопрос на обсуждение. Сейчас зарплата депутата Верховной Рады составляет 50 тысяч гривен, что составляет примерно 1,9 тысячи долларов.

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала заявление Дмитрия Разумкова относительно возможной амнистии ополченцев ДНР и ЛНР. По его словам, Украине не будет прощать тех, кто воевал против нее. Действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.

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