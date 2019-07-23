Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пояснил, что Украина не будет амнистировать участников конфликта в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в интервью журналистам телеканала ICTV.
Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.
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