Разумков исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса

Лидер политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков пояснил, что Украина не будет амнистировать участников конфликта в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в интервью журналистам телеканала ICTV.

Разумков пояснил, что действующая власть на Украине не может рассматривать амнистию ополченцев Донбасса, поскольку они замешаны в военных преступлениях, а также посягательстве на территориальную целостность страны.