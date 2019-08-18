7 ноября в Амстердаме состоится открытие фестиваля Design in motion. Фестиваль пройдет в необычным формате. Лучшие дизайнеры мира представят своим кинематографические картины на цифровых экранах и бордах в центре города.
Экраны по всему городу, в том числе на вокзалах и платформах, целый день 7 ноября будут транслировать работы участников фестиваля. Показ рекламы в этот день будет полностью отменен. Организаторы хотят превратить город в бесплатное и общедоступное выставочное пространство, а также показать, как может выглядеть современный город, человек и искусство.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России ограничили рекламу микрокредитов. С 1 июля 2014 года вступили в силу поправки к Закону "О потребительском кредите (займе)", согласно которым рекламировать кредиты для населения вправе только юридические лица (кредитные организации, а также некредитные финансовые организации и индивидуальные предприниматели). Штрафы за эти нарушения серьезные, до полумиллиона рублей.
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