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Экс-депутат Рады: Киев рискует потерять еще несколько регионов

Мир » Бывший СССР » Украина print

Власти Украины рискуют столкнуться с потерей еще нескольких регионов из-за тяжелых условий жизни в стране. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

Таким образом он прокомментировал слова главы Центра исследований политических ценностей Александра Дония, который предложил переселить украинцев из ДНР и ЛНР, а после этого построить на границе с республиками стену. 

"Все больше убеждаюсь, что людям, которые сидят в Киеве и пытаются что-то решать, уже даже психиатры не помогут. Есть же Минские соглашения, которые Украина подписывала. В них сказано, что нужно сделать, чтобы разрешился конфликт в Донбассе", - сказал политик в интервью "Федеральному агентству новостей". 

По его мнению, Крым и Донбасс уже никогда не вернутся в состав Украины и пойдут "своим особым путем". 

"С теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, жить в одной большой семье уже невозможно. Потом и Херсон, и Одесса, и Николаев, и Запорожье, и другие регионы выйдут из состава Украины, в которой жить просто нельзя", - заключил экс-депутат. 

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