Супруги из города Мэнсфилд выиграли в лотерею один миллион фунтов стерлингов благодаря тому, что забыли купить еду своему коту. Глава семейства Эндрю Хэнкок вернулся поздно вечером с работы и обнаружил, что забыл купить еду для кота.
Тогда он отправился на ближайшую автозправку и обнаружил там мгновенные лотерейные билеты. Хэнкок купил билет, сел в машину, чтобы проверить выигрыш и обнаружил, что стал победителем. Он сорвал джекпот в один миллион фунтов. Купить еду для кота Хэнкок вновь забыл.
Жена Эндрю Хэнкока призналась, что подумала о том, что произошло какое-то плохое событие, когда ее муж среди ночи ворвался дом с криками.
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