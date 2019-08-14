32-летний житель города Олдем Ричард Уилсон на протяжении двух часов избивал свою девушку блином от штанги за то, что она удалила четырех друзей в Facebook. По мнению женщины, Уилсон посчитал, что она хочет скрыть от него этих людей.
Женна Годдард вырвалась из рук своего возлюбленного и убежала к соседям откуда вызвала полицию. Правоохранители установили, что это был не первый случай рукоприкладства. Ранее Ричард Уилсон уже бил свою девушку из-за публикации фотографии в мессенджере WhatsApp.
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