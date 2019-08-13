Несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

Испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, причем сразу несколько женщин. Они утверждают, что он заставлял их вступить с ним в сексуальные отношения для получения "определенных ролей". Когда они отказали певцу он "наказывал их профессионально", лишая работы.

Свои обвинения к Доминго предъявили девять женщин: одна танцовщица и восемь певиц. Все они утверждают, что Доминго использовал свой профессиональный статус, чтобы склонить их к сексуальным отношениям. Публично об этом высказалась только певица Петрисия Вульф, остальные пожелали остаться анонимными.

Еще более десяти женщин заявили, что певец делал им "непристойные предложения" от чего они чувствовали себя некомфортно. Сотрудники театра, где работает Доминго также рассказали о том, что иногда певец позволяет себе неподобающее поведение.

Сам Доминго отвергает все обвинения, а также указывает на то, что ни одна из женщин не смогла предоставить реальных доказательств сексуальных домогательств кроме устных показаний.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Пласидо Доминго хочет получить российское гражданство. При этом Пласидо Доминго говорил, что мечтает еще раз выступить с легендарным российским оперным певцом Дмитрием Хворостовским.

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