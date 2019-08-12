В Эфиопии за год посадили почти 4 млрд деревьев

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау рассказал о программе по высадке деревьев, которая реализовывалась в стране на протяжении последнего года. По его словам, жителями Эфиопии уже было высажено 3,5 миллиарда саженцев. Таким образом, уже скоро реализация программы будет завершена.

Инициатива "Зеленое наследие" широко распространена в республике. Она призывает жителей переходить на "зеленый" образ жизни, чтобы минимизировать урон, который человек наносит окружающей среде. В программе по высадке саженцев принимают участие почти всех жители Эфиопии, включая главу кабинета министров.

Сейчас проходит независимая проверка недавнего рекорда, который был поставлен жителями Эфиопии. Им за 12 часов удалось высадить 353,6 миллионов саженцев.