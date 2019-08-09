Представители Киева в Контактной группе включили в список обмена 102 человека. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
По ее словам, украинские представители подтвердили готовность произвести обмен 102-х человек.
Морозова отметила, что со стороны республики также был подготовлен список пленных, в котором значатся 50 удерживаемых лиц. Донецк уже готов произвести обмен.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики с 2014 года настаивали на обмене военнопленными в формате "всех на всех".
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