Киев согласился передать Донецку более ста сторонников ДНР

Представители Киева в Контактной группе включили в список обмена 102 человека. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

По ее словам, украинские представители подтвердили готовность произвести обмен 102-х человек.

Морозова отметила, что со стороны республики также был подготовлен список пленных, в котором значатся 50 удерживаемых лиц. Донецк уже готов произвести обмен.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики с 2014 года настаивали на обмене военнопленными в формате "всех на всех".

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