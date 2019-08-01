Федеральная служба исполнения наказаний безвозмездно передала властям Кубы пять тропических автозаков на базе "Камазов", которые были изготовлены в Башкирии и оснащены биотуалетами, камерами наблюдения, а также кондиционерами.
Первый заместитель директора ФСИН РФ Анатолий Рудый рассказал, что кубинские правоохранители ранее просили у России предоставить им две немецких овчарки для селекции. ФСИН доставила собак на Кубу еще в прошлом году.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия передаст Кубе пять новейших автозаков. Это специально разработанный транспорт на базе Lada Argus. Спецтранспорт предназначен для транспортировки матерей с малолетними детьми, а также для перевозки инвалидов. Машины оснащены детскими автокреслами, и оповещающими надписями "В машине ребенок".
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