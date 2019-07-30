Захарова назвала "безумием" идею Киева создать русскоязычный канал

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "безумием" идею украинских властей создать всемирный русскоязычный телеканал.

"Это же надо додуматься: выделять средства для покрытия русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский язык разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!", - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, "безумие происходящего настолько невероятно", что больше напоминает не современную ситуацию, а "какую-нибудь библейскую притчу".

Ранее Киев заявил о своих планах запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции своей позиции по международным вопросам. Такое заявление сделал глава администрации (офиса) президента страны Кирилл Тимошенко. Он добавил, что телеканал необходим для ведения "борьбы за умы" граждан Донбасса, Крыма и России.