Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым премьером должен стать человек без политического опыта. Главой правительства должен стать профессиональный экономист, который ранее не занимал должность премьера или спикера парламента, рассказал Зеленский журналистам.
"Многие люди, которые сейчас идут в парламент, хотят занять пост главы правительства. Но премьером должен стать профессиональный экономист, а не политик. Я бы хотел, чтобы этот пост занял человек без политического опыта", - пояснил президент Украины.
Также Зеленский рассказал, что уже проводит консультации "с некоторыми людьми" относительно кандидатуры нового премьера.
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