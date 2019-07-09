Израильские археологи полагают, что им удалось отыскать древний город Секелаг, который упоминался в Библии. Согласно священному писанию, именно в этом городе Давид скрывался от преследований царя Саула.
Город обнаружили во время раскопок на юге Израиля. Исследователи уверены в том, что это Секелаг, поскольку обнаружили руины поселения филистимлян. Поверх поселения были обнаружены артефакты и сооружения времен правления Давида. Примечательно, что археологи искали Секелаг в двенадцати местах, однако подтверждающие находку артефакты были найдены только в одном месте.
Обнаруженное поселение, которым правил Давид было уничтожено мощным пожаром, об этом свидетельствуют находки исследователей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самом древнем городе Российской империи.
Читайте также:
В джунглях нашли древние города: жители бесследно исчезли
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.