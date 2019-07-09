Археологи обнаружили библейский город Секелаг

Израильские археологи полагают, что им удалось отыскать древний город Секелаг, который упоминался в Библии. Согласно священному писанию, именно в этом городе Давид скрывался от преследований царя Саула.



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Город обнаружили во время раскопок на юге Израиля. Исследователи уверены в том, что это Секелаг, поскольку обнаружили руины поселения филистимлян. Поверх поселения были обнаружены артефакты и сооружения времен правления Давида. Примечательно, что археологи искали Секелаг в двенадцати местах, однако подтверждающие находку артефакты были найдены только в одном месте.

Обнаруженное поселение, которым правил Давид было уничтожено мощным пожаром, об этом свидетельствуют находки исследователей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самом древнем городе Российской империи.

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