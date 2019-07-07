Украина предупредила Турцию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.
Об этом сообщают украинские средства массовой информации.
Так, пишет, например, "Укринформ", Генштаб Вооруженных сил Украины отметил активность подводных лодок Российской Федерации в регионе. Ведомство поспешило уведомить Министерство иностранных дел постсоветской республики о том, что видит в этом "определенные проблемы".
Согласно предоставленной информации, МИД Украины предупредил Турцию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе. Анкара в данный момент изучает ситуацию.
Как сообщает "Укринформ", Генштаб ВСУ также обратил внимание на рост военной активности Российской Федерации в Средиземном и Черном морях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в порт Одессы для совместных учений прибыл корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
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