ВСУ зафиксировали активность подлодок РФ в Средиземном и Черном морях

Украина предупредила Турцию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе.

Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Так, пишет, например, "Укринформ", Генштаб Вооруженных сил Украины отметил активность подводных лодок Российской Федерации в регионе. Ведомство поспешило уведомить Министерство иностранных дел постсоветской республики о том, что видит в этом "определенные проблемы".

Согласно предоставленной информации, МИД Украины предупредил Турцию об активности российских подводных лодок в Босфорском проливе. Анкара в данный момент изучает ситуацию.

Как сообщает "Укринформ", Генштаб ВСУ также обратил внимание на рост военной активности Российской Федерации в Средиземном и Черном морях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в порт Одессы для совместных учений прибыл корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

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