Власти Косова запретили въезд на территорию автономии всем официальным лицам из Сербии. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел края Йетлир Зуберай.
"Из-за гибридных угроз, поступающих со стороны Сербии в отношении Косова, постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах, министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться", - написал он на своей странице в Facebook.
Пресс-секретарь добавил, что Белград, преследуя свои политические цели, под видом предотвращения гуманитарного кризиса на севере Косово, "угрожает местному населению и вынуждает его закрывать предприятия".
Напомним, на этой неделе сербские бизнесмены на два дня остановили торговлю, а также закрыли все продовольственные магазины, пекарни, автозаправочные станции, аптеки, точки общественного питания и салоны красоты на севере края. На такой шаг они прошли в знак протеста против введенных таможенных 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Косово избила российского дипломата Михаила Краснощекова намеренно. Об этом говорит характер нанесенных ему травм, заявил президент Сербии Александр Вучич.
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